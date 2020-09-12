12.09.2020 (10:16)

Около 50 детей вступили в юнармейский отряд российской военной базы в Абхазии в преддверии Дня танкиста

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в преддверии Дня танкиста около 50 детей военнослужащих вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

После торжественной клятвы детям вручили удостоверения и шевроны юнармейцев. Всего на церемонии вручения знаков отличия присутствовало около 200 человек: родители и близкие юнармейцев, командование базы, военнослужащие ЮВО.

В состав координационного совета юнармейского движения базы входят военнослужащие ЮВО и руководящий штаб движения в Сочи. Целью юнармейского движения является патриотическое воспитание юных граждан, объединение организаций, ведущих допризывную подготовку.

С начала текущего года представители общественного движения «Юнармия» в Абхазии приняли участие в более 50 культурно-массовых и досуговых мероприятиях патриотической направленности.

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