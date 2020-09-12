Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.09.2020 (10:11)

Юнармейцы ЮВО приняли участие в военно-патриотической акции «Один день в армии» в Армении

Воспитанники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» средних школ Минобороны России в Армении приняли участие в патриотической акции «Один день в армии». Мероприятие было организовано командованием военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении и проводилось на полигоне Камхуд в Гюмрийском военном гарнизоне.

Юнармейцы прошли испытания в преодолении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи пострадавшему, выполнении нормативов по радиационной, химической, биологической защите. Самое интересное мероприятие для школьников было организовано военнослужащими ЮВО по установке палаточного лагеря, основам выживания, ориентированию в незнакомой местности с картой и компасом по азимуту и стрельбе из пневматического оружия.

Военнослужащие продемонстрировали юнармейцам динамические возможности современного вооружения и военной техники. Разведчики в современной экипировке показали школьникам налет на условную базу противника с использованием бесшумного оружия и средств имитации, захват документов и пленных.

По результатам акции юнармейцам, выполнившим разрядные требования, выданы протоколы с результатами сдачи зачетов и удостоверения Юнармии.

В военно-патриотическом мероприятии принимали участие около 100 школьников средних и старших классов школ МО России из городов Ереван и Гюмри. Обеспечивали мероприятие более 300 военнослужащих военной базы ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 2000 связистов ЮВО осваивают новейшие автоматизированные пункты управления в ходе учений в Астрахани
Военнослужащие Черноморского флота принимают участие в досрочных выборах губернатора Севастополя
Курсанты Государственного морского университета им. адмирала Ушакова прошли стажировку на боевых кораблях Черноморского флота
В Новороссийской военно-морской базе завершилось учение с противолодочными силами

Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие , Армения , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false