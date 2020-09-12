12.09.2020 (10:11)

Юнармейцы ЮВО приняли участие в военно-патриотической акции «Один день в армии» в Армении

Воспитанники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» средних школ Минобороны России в Армении приняли участие в патриотической акции «Один день в армии». Мероприятие было организовано командованием военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении и проводилось на полигоне Камхуд в Гюмрийском военном гарнизоне.

Юнармейцы прошли испытания в преодолении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи пострадавшему, выполнении нормативов по радиационной, химической, биологической защите. Самое интересное мероприятие для школьников было организовано военнослужащими ЮВО по установке палаточного лагеря, основам выживания, ориентированию в незнакомой местности с картой и компасом по азимуту и стрельбе из пневматического оружия.

Военнослужащие продемонстрировали юнармейцам динамические возможности современного вооружения и военной техники. Разведчики в современной экипировке показали школьникам налет на условную базу противника с использованием бесшумного оружия и средств имитации, захват документов и пленных.

По результатам акции юнармейцам, выполнившим разрядные требования, выданы протоколы с результатами сдачи зачетов и удостоверения Юнармии.

В военно-патриотическом мероприятии принимали участие около 100 школьников средних и старших классов школ МО России из городов Ереван и Гюмри. Обеспечивали мероприятие более 300 военнослужащих военной базы ЮВО.

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