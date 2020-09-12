12.09.2020 (10:07)

Более 2000 связистов ЮВО осваивают новейшие автоматизированные пункты управления в ходе учений в Астрахани

Более 2 тыс. связистов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в ходе плановых учений провели специальную тренировку на новейших автоматизированных пунктах управления. В тренировке было задействовано более 300 единиц боевой и специальной техники.

Новейшие комплексы поступили для оснащения полевых пунктов управления в подразделения связи 58-й армии ЮВО в начале 2020 года. В ходе тренировки была проверена готовность военных связистов уверенно эксплуатировать современные комплексы связи и передачи данных АПЕ-5К, которые позволяют повысить эффективность работы командования общевойсковым объединением путем улучшения качества сбора данных и увеличения скорости обработки информации.

Комплексы АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КАМАЗ и включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции. Оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

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