12.09.2020 (09:57)

Военнослужащие Черноморского флота принимают участие в досрочных выборах губернатора Севастополя

Военнослужащие воинских частей Черноморского флота дислоцированных в Севастополе принимают участие в досрочных выборах губернатора города федерального значения.

Черноморцам и членам их семей предоставлена возможность проголосовать на городских избирательных участках по месту регистрации, а также на 26 участках, расположенных вблизи дислокации воинских подразделений, а также на двух кораблях, выполняющих задачи в Средиземном море.

Для реализации права военнослужащих и гражданского персонала флота на участие в голосовании в воинских частях изменены графики смены с различных видов суточного дежурства и вахты на весь период голосования с 11 по 13 сентября.

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