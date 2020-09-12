12.09.2020 (09:55)

Курсанты Государственного морского университета им. адмирала Ушакова прошли стажировку на боевых кораблях Черноморского флота

Более 200 курсантов Новороссийского Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова прошли стажировку на боевых кораблях Черноморского флота (ЧФ). В ходе учебы под руководством опытных военнослужащих курсанты освоили морскую практику, изучили должностные обязанности, устройство, тактико-технические характеристики и принципы работы корабельных систем и механизмов.

В ходе стажировки молодые люди отработали навыки по борьбе за живучесть кораблей при ликвидации условного пожара и при поступлении забортной воды. В течение трёх месяцев курсанты исполняли должностные обязанности по специальностям «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», а также несли различные вахты и дежурства.

Практическое обучение будущих моряков осуществлялось на базе подразделений обеспечения и бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы ЧФ, в том числе на современном патрульном корабле «Дмитрий Рогачев» и малых противолодочных кораблях «Касимов» и «Ейск».

В завершении стажировки курсанты сдали зачеты командирам кораблей и боевых частей, которые в свою очередь подготовили отзывы на каждого стажера о его готовности к выполнению задач по специальности.

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