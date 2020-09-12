12.09.2020 (09:50)

В Новороссийской военно-морской базе завершилось учение с противолодочными силами

В зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) завершилось учение с противолодочными и минно-тральными силами по поиску и обнаружению субмарин условного противника и преодолению минных заграждений. Завершением недельных мероприятий боевой подготовки стало проведение зачетного тактического учения (ЗТУ) в одном из морских полигонов Чёрного моря.

Экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск» и «Касимов» в составе корабельной поисково-ударной группы отработали задачи по ведению противолодочных действий. На начальном этапе учения моряки провели тренировку по поиску субмарины во взаимодействии с самолетами Бе-12 морской авиации ЧФ. В роли противника выступал экипаж подводной лодки «Колпино».

В свою очередь экипажи морских тральщиков «Вице-адмирал Захарьин» и «Железняков» выполнили задачу по проводке за тралами противолодочной группы кораблей. В ходе траления личный состав отработал действия по очистке фарватера от условных минных заграждений, обеспечив безопасный проход малым противолодочным кораблям.

Всего в учении сил Черноморского флота принимали участие около десяти кораблей и судов обеспечения из состава Новороссийской военно-морской базы.

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