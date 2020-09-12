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12.09.2020 (07:20)

В ходе рабочей поездки на Камчатку члены Общественного совета при Министерстве обороны посетили объекты подводных сил ТОФ

На Камчатку с рабочей поездкой прибыла группа Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации во главе с известным журналистом и общественным деятелем Павлом Гусевым. В течение двух дней члены Общественного совета при МО, среди которых офицеры запаса, представители Главного военно-политического управления ВС РФ, средств массовой информации, общественных фондов и организаций, Комитета солдатских матерей и религиозных объединений, посетят воинские части и корабли Войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота. В состав делегации также вошли представители Центрального Дома Российской Армии и ансамбля Балтийского флота «Черные береты».

Сегодня члены Общественного совета в Вилючинске встретились с военнослужащими подводных сил ТОФ и их семьями. В сопровождении командующего подводными силами ТОФ вице-адмирала Владимира Дмитриева они осмотрели спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» и крытый ледовый каток «Айсберг»», расположенные в микрорайоне моряков-подводников Рыбачий. Московские гости почтили память погибших подводников у мемориала подлодке ПЛ-16, посетили гарнизонный храм святого апостола Андрея Первозванного и обсудили проблемные вопросы с главой ЗАТО города Вилючинска Виталием Ланиным.

На сегодня также запланировано посещение атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» и осмотр объектов, расположенных на берегу Авачинской губы с борта одного из противодиверсионных катеров типа «Грачонок».

После посещения Камчатки, члены Общественного совета при Министерстве обороны РФ продолжат работу в частях Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Общественный совет
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