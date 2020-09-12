12.09.2020 (06:51)

В Уссурийском суворовском военном училище торжественно введена в эксплуатацию новая крытая ледовая арена

В Уссурийском суворовском военном училище прошла торжественная церемония открытия круглогодичного ледового катка. Строительство крытого современного спортивного объекта, общая площадь которого превышает 2000 квадратных метров, выполнялось специалистами Военно-строительного комплекса Министерства обороны. Каток - это уже второй современный спортивный объект, построенный военными строителями для суворовцев: два с половиной года, для ребят был сдан универсальный спортивный комплекс «Старт».

На ледовой арене размерами 45,8 х 26,7 метров одновременно могут заниматься до 40 человек, а её оборудование позволяет проводить учебные и тренировочные занятия по хоккею. Система холодоснабжения включает в себя установку охлаждения жидкости, расположенную в помещении хладоцентра, конденсатор воздушного охлаждения и само ледовое поле для катания.

Для игроков предусмотрены раздевалки, в который имеются душевые и санузлы. Помещения оснащены шкафами, скамейками, питьевыми фонтанчиками, комнатами для сушки одежды с сушилками. Для тренеров оборудованы отдельное помещение с офисной мебелью, шкафами для одежды, душевой и санузлом. В здании есть пункт хранения и заточки коньков. В целях недопущения травмирования, пол покрыт напольной керамической плиткой с нескользящей поверхностью.

Большое внимание уделено медицинскому обеспечению спортивных мероприятий и тренировок: на территории комплекса функционирует современный медицинский кабинет.

Качество ледовой арены сегодня испытали суворовцы. Сразу же после церемонии открытия на льду спортивного комплекса состоялся первый товарищеский хоккейный матч.

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