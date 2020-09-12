12.09.2020 (06:10)

Земля с Родины амурских героев отправлена в Крым для увековечивания памяти погибших в Великой Отечественной войне

В Амурском парке Патриот на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского состоялась церемония передачи двух капсул с амурской землей, которые будут отправлены в Крым. Капсулы представителям военно-исторического общества передал начальник ДВОКУ генерал-майор Владимир Грызлов.

Одна из емкостей наполнена в селе Алексеевка — на малой родине военного контрразведчика Галушкина Александра Ивановича, геройски погибшего в Крыму в мае 1942 года.

Также вместе с капсулами будут переданы именные списки на 62-х бойцов Красной армии и Черноморского флота, многие из которых погибли во время героической обороны Севастополя. Известно, что шестеро из общего числа воинов ушли на фронт из Благовещенска.

Амурская земля вместе с землей других городов Росси будет доставлена в Крым, где в октябре этого года завершится межрегиональная эстафета Российского военно-исторического общества памяти уроженцев Сибири и Дальнего Востока, отдавших жизнь жизни за освобождение Крыма во время Великой Отечественной войны.

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