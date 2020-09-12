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12.09.2020 (05:47)

Связисты ВВО в Забайкалье приняли участие в радиотренировке

Военнослужащие подразделений связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приняли участие в комплексной радиотренировке с развертыванием полевых узлов связи.

В ходе тренировки были задействованы стационарные узлы связи объединения и соединений, а также развернутые на полигонах полевые узлы связи.

Военнослужащие организовали устойчивую связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления штабов соединений и воинских частей.

Также связисты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управлению видеоконференцсвязью, также была проведена работа коммутационного и антенного оборудования.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска связи
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