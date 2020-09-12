12.09.2020 (05:15)

С подразделениями военной полиции ВВО в Забайкалье состоялась тренировка по антитеррору

Военнослужащие подразделений военной полиции (ВП) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, приняли участие в комплексной тренировке по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

При выполнении практических задач патрулями военной полиции осуществлялось сопровождение военной техники. В ходе марша в назначенный район движущаяся колонна была атакована диверсионной группой условного противника в составе нескольких десятков человек.

Для прикрытия отхода колонны, группа боевого охранения на бронеавтомобилях с применением стрелкового оружия и специальных средств, вступила в учебный бой.

После уничтожения «противника», военные полицейские оказали первую медицинскую помощь условно раненным и осуществили их эвакуацию из района выполнения учебно-боевых задач.

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