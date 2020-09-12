12.09.2020 (04:56)

Оркестр юных музыкантов-суворовцев Московского военно-музыкального училища выступил в городе Корсаков на Сахалине

В рамках стартовавшего фестиваля военных оркестров «Спасская башня» на Сахалине, в городе Корсаков состоялось выступление юных музыкантов-суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

На площади Ленина для жителей города музыкальный коллектив исполнил Военный марш, симфонию, а также эстрадные и джазовые произведения. Несмотря на пасмурную погоду, гости фестиваля получили тёплые впечатления от фееричного выступления молодых музыкантов.

Так как, данный концерт приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы, музыканты-суворовцы также исполнили песни военных лет, которые в исполнении этого музыкального коллектива прозвучали на Сахалине впервые.

Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» на Сахалине продлится до 13 сентября, торжественное закрытие состоится в 19:00 на стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске. Вход для всех желающих будет свободный.

Справочно:

Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова – единственное в Вооружённых Силах Российской Федерации образовательное учреждение среднего профессионального музыкального образования, образовано в 1937 году.

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища ежегодно участвует в параде посвящённого Дню Великой Победы на Красной площади

в Москве. Кроме того, суворовцы выступают не только на концертных площадках России, но и в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Англии, Польши, Чехии.

С 2006 года оркестр училища — постоянный участник Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», с 2016 года — Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны».

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