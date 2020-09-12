12.09.2020 (04:29)

В Приамурье состоялось самое массовое вступление в ряды Юнармии за весь период существования военно-патриотического движения в регионе

Около 5 тысяч школьников городов и сел Амурской области произнесли «клятву юнармейца», пообещав стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, быть достойными патриотами и гражданами Российской Федерации.

В городе Белогорске на торжественной церемонии присутствовали представител военно-политического отдела штаба Амурского общевойскового объединения ВВО, начальник регионального штаба по Амурской области Татьяна Кащенко и начальник штаба местного отделения «Юнармия» по городу Белогорск Леонид Шапоров. Они поздравили молодых юнармейцев с этим знаменательным в их жизни событием, также вручили нагрудные значки и удостоверения юнармейца, подарили памятные открытки.

Самые массовые мероприятия прошли в школах Благовещенска и Белогорска. В этих городах Юнармейцами стали около 4 тысяч школьников.

В ряды «Юнармии» вступили учащиеся с 3 по 10 классы, причем самому младшему было 9 лет.

Из года в год популярность всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» привлекает в свои ряды все больше и больше школьников. В настоящее время в Амурской области насчитывается более 10 тысяч юнармейцев.

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