12.09.2020 (04:20)

Артиллеристы ВВО отработают огневое поражение условного противника на полигоне «Бурдуны» в Бурятии

Подразделения артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, выполнят задачи по огневому поражению противника в ходе завершения лагерных сборов. Это мероприятие проходит на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия.

В ходе боевых стрельб расчеты самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» уничтожат мишени, имитирующие бронетехнику условного противника на максимальных дальностях, а также выполнят зачетные огневые задачи, проведут ряд тактических и тактико-специальных учений, в том числе в ночное время.

В рамках лагерного сбора артиллеристы усовершенствовали практические навыки по оборудованию и маскировке огневых позиций, управлению огнем.

Особенностью проведения лагерных сборов артиллерии является совершенствование взаимодействия с мотострелковыми, танковыми подразделениями.

На полигоне «Бурдуны» в рамках лагерного сбора артиллерийских подразделений учебно-боевые задачи выполняют более 1 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 средств артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

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