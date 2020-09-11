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11.09.2020 (22:09)

В Пермском СВУ открылся кружок по проектированию и эксплуатации БПЛА

В Пермском СВУ развернута широкая деятельность кружков и секций.

В 2019-м году суворовцы могли заниматься более чем в 30 различных кружках и секция, то в этом году их число приблизилось к 50.

Для всестороннего развития суворовцы посещают кружки по   3D моделированию, робототехнике, экспериментальной химии.

В 2020 году на базе Пермского СВУ открылся  кружок по проектированию и моделированию беспилотных летательных аппаратов, где курсанты научатся особенностям проектирования и эксплуатации БПЛА, разработке полетных и технических параметров, моделированию самих аппаратов с анализом принципов работы.

Также в училище есть киностудия, на которой учащиеся постигают азы монтажа, снимают и монтируют фильмы для всевозможных конкурсов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Суворовское училище , Беспилотные летательные аппараты
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