11.09.2020 (22:09)
В Пермском СВУ открылся кружок по проектированию и эксплуатации БПЛА
В Пермском СВУ развернута широкая деятельность кружков и секций.
В 2019-м году суворовцы могли заниматься более чем в 30 различных кружках и секция, то в этом году их число приблизилось к 50.
Для всестороннего развития суворовцы посещают кружки по 3D моделированию, робототехнике, экспериментальной химии.
В 2020 году на базе Пермского СВУ открылся кружок по проектированию и моделированию беспилотных летательных аппаратов, где курсанты научатся особенностям проектирования и эксплуатации БПЛА, разработке полетных и технических параметров, моделированию самих аппаратов с анализом принципов работы.
Также в училище есть киностудия, на которой учащиеся постигают азы монтажа, снимают и монтируют фильмы для всевозможных конкурсов.
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