11.09.2020 (22:02)

В Йошкар-Олинском соединении РВСН пройдут соревнования по армейской тактической стрельбе

В Йошкар-Олинском соединении пройдут соревнования по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия среди военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения, проходящих военную службу по контракту.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие, представляющие команды трех ракетных армий (г. Владимир, г. Омск, г. Оренбург), Военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Балашиха, Московская обл.), филиал Военной академии РВСН (г. Серпухов) и Центра обеспечения РВСН (п. Власиха Московской обл.).

В ходе соревнований участникам предстоит показать свои навыки в нескольких этапах стрельб, таких как практическая стрельбе из пистолета Макарова, а также по практической стрельбе из автомата Калашникова в индивидуальном (личном) и командном зачёте. Командный зачёт осуществляется по сумме результатов стрельбы трех лучших членов команды, личный зачёт по наилучшим результатам стрельбы каждого стрелка индивидуально.

Военнослужащие, показавшие лучшие результаты в ходе соревнований будут представлять РВСН на финальном этапе чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе 2020 года.

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