11.09.2020 (20:37)

Танки Т-72Б3М и Т-80БВМ поступили в Казанское высшее танковое командное училище

Современные танки Т-72БЗМ и Т-80БВМ, прошедшие глубокую модернизацию, поступили в Казанское высшее танковое командное училище для подготовки курсантов.

В новых машинах нашли отражения вопросы повышения огневой мощи и защищённости. В целях защищённости танки оснащены комплектами съёмной модульной защиты, обеспечивающей надёжную защиту экипажа и аппаратуры от противотанковых средств. Огневая мощь увеличена за счёт установки нового прицельного комплекса «СОСНА-У», позволяющего вести прицельный огонь в любое время суток и в сложных погодных условиях на большие дальности.

Постоянное улучшение и качественное состояние учебной материально-технической база училища позволяет готовить офицеров-танкистов для Вооружённых Сил Российской Федерации в соответствии с современными требованиями.

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