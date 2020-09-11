11.09.2020 (20:14)

Более 500 военнослужащих и 40 единиц техники задействовано в тактическом учении с подразделениями Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ

На полигоне «Камышинский» в Даниловском районе Волгоградской области завершилось тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой с личным составом десантно-штурмовых подразделений Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

С получением сигнала учебной тревоги военнослужащие десантно-штурмовых подразделений провели комплекс мероприятий по приведению в высшие степени готовности.

В ходе практического розыгрыша, десантники отработали учебно-боевые задачи, включающих совершение марша на штатной технике подразделений в указанный район, действия в качестве тактического воздушного десанта с десантированием беспарашютным способом подразделений в тыл противника посадочным способом, а также с помощью спусковых устройств и тросов с вертолетов армейской авиации МИ-8.

В дальнейшем, введением десантно-штурмовых действий, при поддержке приданного подразделения танкового батальона соединения, десантно-штурмовые подразделения завершили уничтожение командного пункта противника и захватили выгодный рубеж с целью воспрещения выдвижения резервов противника.

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих десантно-штурмовых подразделений соединения и около 40 единиц боевой и специальной техники (БМП-2, танки Т-72Б3).

Тактическое учение проходило в целях проверки готовности десантно-штурмовых подразделений к выполнению задач по предназначению.

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