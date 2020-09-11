11.09.2020 (20:06)

Первокурсникам КВТКУ вручили черные береты накануне профессионального праздника

Накануне «Дня танкиста» который традиционно отмечается во второе воскресенье сентября, для курсантов первого курса Казанского высшего танкового командного училища провели ритуал принятия «Клятвы танкиста».

Торжественная церемония, которую заложили в 2019 году, состоялась на аллее «Героев танкистов» в парке 100-летия училища. В ней приняли участие командование вуза, профессорско-преподавательский состав и ветераны училища. Курсанты выпускного курса вручили первокурсникам черные береты, которые полагаются танкистам.

12 сентября все первокурсники в торжественной обстановке будут приведены к Военной присяге.

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