11.09.2020 (19:32)
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомина провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомина провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.
Александр Фомин и Казем Джалали подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.
Новости по теме:
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бангладеш
Глава российского военного ведомства провел рабочую встречу со спецпредставителем Генсека ООН по Сирии
Метки: