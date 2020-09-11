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11.09.2020 (19:32)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомина провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомина провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Александр Фомин и Казем Джалали подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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