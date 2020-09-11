Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.09.2020 (18:53)

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа восстановили 24 единицы исторической техники.

Фото Видео

Ремонтные подразделения Кантемировской и Таманской дивизий гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории бронетанкового музея, дислоцированного в подмосковной Кубинке, восстановили 24 единицы исторической техники, ранее стоявшей на вооружении.

Специалисты ремонтно-восстановительных батальонов провели восстановительные и реставрационные работы.

За плечами военнослужащих ремонтных подразделения уже имеется многолетний опыт восстановления и постановки на ход вооружения Победы: танков Т-34 и ИС-2, легендарной «Катюши» (пусковой установки БМ-13) и других образцов техники.

В настоящее время завершаются работы по восстановлению танков ИС-152К, Т-44, Т-55, Т-10, Т-62, Т-62М, Т-64Б1, Т-80 (объ.292), плавающего танка ПТ-76, артиллерийской самоходной установки АСУ-85, бронетранспортеров БТР-50П, БМПТ (гадюка), БТР-70, БТР-80 и другой техники.

Военнослужащие производят полную дефектовку всех узлов и механизмов бронетехники, осуществляют агрегатный ремонт, укомплектовывают её недостающими деталями, выполняют заправку необходимыми техническими жидкостями и горюче-смазочными материалами, покраску техники, после чего проводят ходовые испытания.

После завершения реставрационных работ часть техники примет участие в праздновании Дня танкиста в Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа, другая техника пополнит экспозицию Парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», а 9 единиц останутся в танковом музее в Кубинке.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Танкисты общевойсковой армии ЗВО отметили профессиональный праздник масштабным показом в Ленинградской области
Российские военнослужащие в Приднестровье выполнили контрольной пробег военной техники
В канун Дня танкиста военнослужащие танковой армии ЗВО в Подмосковье выполнили боевые стрельбы из комплекса вооружения танков Т-34
Танковый полк общевойсковой армии ЗВО остановил продвижение условного противника под Воронежем

Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false