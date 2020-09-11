11.09.2020 (18:53)

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа восстановили 24 единицы исторической техники.



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа восстановили 24 единицы исторической техники.

Ремонтные подразделения Кантемировской и Таманской дивизий гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории бронетанкового музея, дислоцированного в подмосковной Кубинке, восстановили 24 единицы исторической техники, ранее стоявшей на вооружении.

Специалисты ремонтно-восстановительных батальонов провели восстановительные и реставрационные работы.

За плечами военнослужащих ремонтных подразделения уже имеется многолетний опыт восстановления и постановки на ход вооружения Победы: танков Т-34 и ИС-2, легендарной «Катюши» (пусковой установки БМ-13) и других образцов техники.

В настоящее время завершаются работы по восстановлению танков ИС-152К, Т-44, Т-55, Т-10, Т-62, Т-62М, Т-64Б1, Т-80 (объ.292), плавающего танка ПТ-76, артиллерийской самоходной установки АСУ-85, бронетранспортеров БТР-50П, БМПТ (гадюка), БТР-70, БТР-80 и другой техники.

Военнослужащие производят полную дефектовку всех узлов и механизмов бронетехники, осуществляют агрегатный ремонт, укомплектовывают её недостающими деталями, выполняют заправку необходимыми техническими жидкостями и горюче-смазочными материалами, покраску техники, после чего проводят ходовые испытания.

После завершения реставрационных работ часть техники примет участие в праздновании Дня танкиста в Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа, другая техника пополнит экспозицию Парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», а 9 единиц останутся в танковом музее в Кубинке.

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