11.09.2020 (18:53)
Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа восстановили 24 единицы исторической техники.
Ремонтные подразделения Кантемировской и Таманской дивизий гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории бронетанкового музея, дислоцированного в подмосковной Кубинке, восстановили 24 единицы исторической техники, ранее стоявшей на вооружении.
Специалисты ремонтно-восстановительных батальонов провели восстановительные и реставрационные работы.
За плечами военнослужащих ремонтных подразделения уже имеется многолетний опыт восстановления и постановки на ход вооружения Победы: танков Т-34 и ИС-2, легендарной «Катюши» (пусковой установки БМ-13) и других образцов техники.
В настоящее время завершаются работы по восстановлению танков ИС-152К, Т-44, Т-55, Т-10, Т-62, Т-62М, Т-64Б1, Т-80 (объ.292), плавающего танка ПТ-76, артиллерийской самоходной установки АСУ-85, бронетранспортеров БТР-50П, БМПТ (гадюка), БТР-70, БТР-80 и другой техники.
Военнослужащие производят полную дефектовку всех узлов и механизмов бронетехники, осуществляют агрегатный ремонт, укомплектовывают её недостающими деталями, выполняют заправку необходимыми техническими жидкостями и горюче-смазочными материалами, покраску техники, после чего проводят ходовые испытания.
После завершения реставрационных работ часть техники примет участие в праздновании Дня танкиста в Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа, другая техника пополнит экспозицию Парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», а 9 единиц останутся в танковом музее в Кубинке.