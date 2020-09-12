12.09.2020 (00:30)

В КВЦ «Патриот» обсудили основные направления развития космических средств России

На площадке Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» проведены XXIV Межведомственная научно-практическая конференция «Космические системы и комплексы: испытания, управление, применение» и I Общественно-научные чтения, посвященные памяти Героя Советского Союза генерал-полковника авиации советского космонавта Германа Титова.

В работе конференции и чтений приняли участие командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-полковник Александр Головко, заместитель генерального директора по реализации государственной программы вооружения Госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов, супруга Германа Титова Тамара Васильевна, командующий Воздушно-космическими силами России (1992–1997 гг.) генерал-полковник Владимир Иванов, генеральный директор АО «НПК «СПП» Юрий Рой, специалисты из более 35 ведущих организаций ракетно-космической отрасли, научно-исследовательских организаций и вузов Министерства обороны Российской Федерации, ветераны космических войск.

В ходе пленарного заседания с борта Международной космической станции к участникам и гостям с поздравлением обратились российские члены экипажа экспедиции МКС-63 Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Вниманию участников были представлены порядка 40 пленарных и секционных докладов по вопросам становления ракетно-космической отрасли страны и основным направлениям развития космических средств Российской Федерации.

Конференция завершилась экскурсией в кластере Воздушно-космических сил и посещением Главного храма Вооруженных Сил.

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