12.09.2020 (00:10)

В ходе тренировки дежурных сил ПВО СНГ учебные вопросы были отработаны в полном объеме

Проверка боевой готовности, которая прошла 11 сентября, с органами управления и дежурными по ПВО силами Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ успешно завершилась. Все учебные вопросы в ходе тренировки отработаны в полном объеме.

В рамках тренировки проведена проверка боевой готовности дежурных по ПВО сил и средств Объединенной системы ПВО стран СНГ полетами контрольных целей, в том числе сверхзвуковых и стратосферных.

Экипажи самолетов Ту-160, Ту-22М3, Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29 и МиГ-31 провели взаимные маневры в воздушном пространстве России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана для обозначения воздушных судов-нарушителей государственной границы, судов-нарушителей порядка использования воздушного пространства и угоняемых воздушных судов.

Для наращивания радиолокационного поля в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности над территорией Республики Казахстан и практического наведения экипажей ВКС России, Сил воздушной обороны Республики Казахстан в ходе учений применялся авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС России.

В учении было задействовано более 60 летательных аппаратов государств-участников объединенной системы ПВО, среди которых самолеты истребительной авиации Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24 и Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также самолеты, базирующиеся на российских авиационных базах в Киргизии и Армении.

Всего в тренировке принимали участие около 10 тыс. военнослужащих, было задействовано более 130 командных пунктов различного уровня семи государств-участников объединенной системы ПВО СНГ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от указанных государств.

Руководство тренировкой осуществлял командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов из Центра управления Воздушно-космических сил. По его словам, результаты тренировки подтвердили надежность и эффективность Объединенной системы ПВО по защите воздушных рубежей государств-участников СНГ.

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