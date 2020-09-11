11.09.2020 (18:32)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО отметили профессиональный праздник масштабным показом в Ленинградской области

В Ленинградской области на базе Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) состоялись торжества, посвящённые Дню танкиста.

Военнослужащие возложили цветы к памятнику защитникам Ленинграда и почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. На полигоне Кирилловский состоялся праздничный концерт и динамический показ возможностей вооружения и военной техники. Экипажи танков провели боевые стрельбы по появляющимся и движущимся целям при поддержке артиллерии и мотострелков.

Огнем из вооружения танков Т-72Б3, самоходных гаубиц «Акация» и многоцелевых тягачей МТЛБ были уничтожены цели, имитирующие живую силу и бронетехнику противника, расположенные на расстоянии от 500 до 1700 метров. В завершение стрельб огнем из зенитных пулеметов НСВТ танкисты поразили воздушные цели.

Справочно:

В ходе Великой Отечественной войны военнослужащие бригады участвовали в 18 наступательных операциях, освободили более 700 городов и других населенных пунктов, прошли с боями 1640 километров.

20 воинов гвардейского соединения были удостоены звания Героя Советского Союза, три воина стали полными кавалерами ордена «Слава», 15212 воинов награждены орденами и медалями. В послевоенный период военнослужащие соединения принимали участие в большинстве крупных вооруженных конфликтов.

С декабря 1994 года бригада принимает активное участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Особенно отличился личный состав 133 гвардейского танкового батальона, получивший у бандитов название «Черное крыло». Три военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации.

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