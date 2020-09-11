11.09.2020 (18:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье выполнили контрольной пробег военной техники
Водительский состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовится к полевому выходу автомобильной и бронетанковой техники.
В рамках подготовки водители ОГРВ ПРРМ совершенствовали свои теоретические знания при сдаче зачётов по правилам дорожного движения, по сигналам управления в ходе марша, а также по знанию требований безопасности при движении.
На финальном этапе подготовки военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели контрольный пробег и проверили функциональность техники, совершив марш протяжённостью 25 километров, как по пересеченной местности, так и по населённым пунктам.
Полевой выход мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ пройдёт в сентябре.
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