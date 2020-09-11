11.09.2020 (18:23)

В канун Дня танкиста военнослужащие танковой армии ЗВО в Подмосковье выполнили боевые стрельбы из комплекса вооружения танков Т-34

В Московской области в канун празднования Дня танкиста военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из танков Т-34, признанных лучшими танками Великой Отечественной войны.

На полигоне Алабино экипажи отработали загрузку боеприпасов, заряжание, поиск целей, прицеливание и ведение огня на различных дистанциях по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. Также танкисты в ходе вождения исторической бронетехники преодолели различные препятствия и выполнили задачи маневрирования на скоростных участках, сложные повороты и развороты.

Возможность вести стрельбу из «Танка Победы» была предоставлена только самым лучшим танкистам. Это позволяет офицерам и солдатам не только ощутить преемственность в танковой профессии от фронтовиков Великой Отечественной войны, но и понять, как, управляя этим танком, они завоевали Победу.

В танковой армии Западного военного округа офицеры и солдаты, имеют уникальную возможность познакомиться с устройством, принципом работы, особенностями вождения легендарного танка Советского Союза. Благодаря этому военнослужащие знакомятся с историей развития отечественного танкостроения, отмечающего 100-летнюю годовщину в этом году.

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