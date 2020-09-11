11.09.2020 (18:08)

Замминистра обороны Татьяна Шевцова вручила памятные перстни выпускницам Пансиона воспитанниц МО РФ

Сегодня заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила памятные перстни выпускницам Пансиона воспитанниц Министерства обороны российской Федерации. На позолоченном перстне выгравирована эмблема Пансиона в память о годах, проведенных в его стенах.

Традиция вручения перстней выпускницам этого уникального учебного заведения была возрождена в 2016 году по инициативе Министра обороны российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Церемония была проведена только сейчас в связи с ограничениями, которые были введены на проведение массовых мероприятий в июне этого года. Несмотря на то, что выпускницы 2020 года уже успешно поступили в ведущие вузы страны, они снова собрались в стенах альма-матер, чтобы получить перстни, которые всегда будут напоминать им об окончании одного из лучших довузовских образовательных учреждений Минобороны России.

Во время церемонии Татьяна Шевцова обратилась к выпускницам и отметила, что они смогли в сложнейших условиях успешно сдать все экзамены.

«Было трудное время, но хочу сказать вам какие вы молодцы, не смотря на нестандартные условия, вы успешно сдали ЕГЭ с великолепными результатами и поступили в ведущие вузы страны военные и гражданские. Они счастливые обладатели наших воспитанниц. Результаты впечатляют», - сказала замминистра обороны.

В этом году «Золотой фонд» Пансиона воспитанниц пополнили 23 медали.

«Хочу, чтобы этот перстень был для вас оберегом, талисманом, носите его и не снимайте. В трудную минуту смотрите на него, вспоминайте советы своих педагогов, воспитателей, своих наставников», - сказала замглавы военного ведомства на церемонии вручения перстней.

Татьяна Шевцова вручила награды преподавателям Пансиона и поблагодарила их за любовь, заботу, доброе и щедрое сердце, за ежедневный бескорыстный труд.

И по традиции рассказала притчу Ричарда Баха «На дне реки» о том, что в жизни нужно выбрать свой путь и не смотреть на окружающих, которые твердят об опасности и боятся совершить шаг навстречу новому. А те, кто совершают отважный шаг становятся героями легенд.

Справочно:

Традиция награждать именными перстнями выпускников императорских гимназий берет свое начало еще в XVIII веке. В Российской империи выпускникам университетов специально заказывали перстни по случаю окончания учебы. Так, у выпускников Царскосельского лицея это было чугунное кольцо в виде сомкнутых рук. Подобная традиция была и в Пажеском Его Императорского Величества корпусе.

В этом году 7 воспитанниц получили максимальные 100 баллов по отдельным предметам Единого государственного экзамена. Свыше 220 баллов по результатам ЕГЭ набрали 77 % выпускниц Пансиона, из них 44 % - набрали более 250 баллов. «Золотой фонд» Пансиона пополнили 23 медали. Благодаря успехам и достижениям в образовании, отличной учебе воспитанниц, Пансион 7 лет подряд занимает лидирующие позиции рейтингов Топ - 100 лучших школ Москвы. Топ - 200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся. По результатам независимой экспертизы общеобразовательных организаций России Пансион воспитанниц включен в списки трехсот лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, а также в 50 лучших школ России по направлению подготовки «Экономика и управление».

На протяжении семи лет Пансион воспитанниц удерживает Переходящий Вымпел Министерства обороны Российской Федерации, подтверждая высокое звание «Лучшее училище (кадетский корпус) Министерства обороны Российской Федерации».

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