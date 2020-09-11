11.09.2020 (18:00)

Нахимовцы Санкт-Петербурга приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда

В Нахимовском военно-морском училище проведен цикл мероприятий, посвященных мужеству ленинградцев в дни блокады. Мероприятия были приурочены к ежегодной дате 8 сентября — Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Именно 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады и начался отcчёт 872-м дням подвига ленинградцев. Этот день для всех жителей города — день памяти и скорби.

На всех учебных курсах Нахимовское военно-морского училища прошли уроки мужества, посвященные героям и жителям блокадного сражающегося Ленинграда.

Нахимовцы 5–9 классов приняли активное участие в общегородской акции памяти, организованной инициативной группой «Комитет 8 сентября», цель которой — назвать все известные имена погибших и стать традиционным и неотъемлемым событием в жизни петербуржцев. За два года акции было прочтено 37974 имени погибших из известных 850 тыс. имен.

Нахимовское военно-морское училище третий год является одной из площадок, где проходят мероприятия Дня памяти. Поминальные чтения блокадных списков прошли в ротных помещениях учебных курсов. Воспитанники также прочли имена нахимовцев, погибших в блокаду.

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