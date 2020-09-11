11.09.2020 (17:58)

Танковый полк общевойсковой армии ЗВО остановил продвижение условного противника под Воронежем

Военнослужащие танкового полка гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершили проведение батальонного тактического учения в Воронежской области.

В ходе батальонного тактического учения с танковыми и мотострелковыми подразделениями военнослужащие отразили продвижение сил условного противника.

По легенде учения противник перешел в наступление по рубежу более 200 км. Танки Т-72Б3 при поддержке артиллерийских расчетов 152-мм гаубиц Мста-Б провели маневренную оборону и уничтожили в «танковом котле» цели, имитирующие, как живую силу, так и мобильные бронированные огневые средства.

Всего в тактическом учении в преддверии Дня танкиста было задействовано около 700 военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники танковых и мотострелковых подразделений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.

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