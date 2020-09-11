11.09.2020 (17:56)

В Воронеже завершился основной этап чемпионата Вооруженных Сил РФ по пожарно-спасательному спорту

Основной этап чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту завершился на территории гарнизонной пожарной команды Западного военного округа в городе Воронеж.

В ходе 28 забегов военнослужащие главного управления Министерства обороны Российской Федерации заняли первое место, на втором месте представители Черноморского флота, бронзу завоевали спортсмены из команды Военно-Морского Флота.

«Боевое развертывание – один из важнейших этапов соревнований профессионального мастерства. Судейской коллегии приходится оценивать команды особенно тщательно, т.к. в случае спорной ситуации и равных баллах у команд за другие этапы чемпионата – именно этот этап станет решающим для принятия победного решения», – сообщил начальник службы пожарной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Дмитрий Щипанов.

Всего для участия в чемпионате привлечено около 150 спортсменов в составе 14 команд от Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов, Военно-Морского Флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и др.

В ходе этапов чемпионата военные пожарные демонстрируют мастерство в преодоление полосы препятствий на скорость с использованием штатных средств для борьбы с огнем, раскладке рукавов, штурме стены при помощи лестниц, тушении открытых очагов возгорания и ловкость во владении средствами пожаротушения. Кроме того, пожарные будут соревноваться в боевом развертывании и других этапах.

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