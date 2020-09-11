11.09.2020 (17:53)

Военные моряки Санкт-Петербурга ознакомились с материалами Президентской библиотеки об открытии Александровской колонны

Военные моряки Санкт-Петербурга, курсанты довузовских и высших военно-морских учебных заведений ознакомились с уникальными материалами Президентской библиотеки в связи со знаменательной датой открытия Александровской колонны, ставшей одним из символов города на Неве.

Немногим менее столетия разделяет царствования Петра Великого и Александра Благословенного, сделавших так много для величия России, и всего 52 года — появление Медного всадника на Сенатской площади и Александровской колонны на Дворцовой площади, торжественное открытие которой состоялось 11 сентября (30 августа) 1834 года.

Истории создания Александровской колонны, самого высокого в мире монумента из цельного гранита, который никак не укреплён и держится исключительно благодаря точному расчёту и собственному весу, посвящена коллекция Президентской библиотеки. В неё включены подробное описание всех этапов изготовления и установки памятника, воспоминания очевидцев, а также изображения колонны в разные времена.

В 1829 году Николай I объявил конкурс на создание монумента в «память о своём незабвенном брате» — императоре Александре I. Автором лучшего проекта памятника русскому монарху, победившему «непобедимого» Наполеона, был признан французский архитектор Огюст Монферран, руководивший в то время постройкой Исаакиевского собора.

Немало интересных фактов о том, как происходила эта грандиозная работа, можно узнать из книги «Монумент Александру Благословенному» (1833 г.). От скалы колонна была отделена ровно за три года до открытия монумента на Дворцовой площади.

Установка колонны на Дворцовой площади потребовала колоссальных усилий. Предварительно под основание постамента из каменных гранитных блоков полуметровой толщины были вбиты 1250 шестиметровых сосновых свай. К 30 августа 1832 года рядом с уже готовым пьедесталом был сооружён обширный помост.

Открытие памятника состоялось в присутствии государя и всей царской фамилии. Уже с раннего утра Дворцовая площадь и близлежащие территории были заполнены народом. «Величественный памятник мало-помалу открывался перед жадными взорами зрителей, — описывает торжественный момент переводчик и литератор Иван Бутовский. — Наконец леса, его заслонявшие, упали, и колонна предстала во всём своём величии… Исполинский отломок гранита, превращённый в колонну, изображает твёрдость Александра, который не поколебался в злую годину для России и, прикрытый щитом веры и правоты дела, мужественно противился сильному врагу»…

Памятник поражал величеством и благородством. «Его не обременяют ни великолепные украшения, ни пышные трофеи, ни многосложные изображения одержанных Россиянами побед, — писал путешественник и литератор Пётр Добель в книге «30 августа 1834 года, или Чувства и мысли при созерцании колонны, посвящённой безсмертной памяти императора Александра I» (1834). — Напротив того, везде видна простота, соединённая с неизъяснимым вкусом! Всё соответствует благим, религиозным свойствам героя, о коем монумент сей напоминает, воскрешая вместе с тем воспоминание о незабвенной эпохе 1812 года!».

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