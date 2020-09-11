11.09.2020 (17:47)
Инженеры ОГРВ ПРРМ подготовили войсковое стрельбище к батальонно-тактическому учению
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится ряд мероприятий по подготовке к батальонно-тактическому учению.
Силами инженерного подразделения была проделана работа по оборудованию различных препятствий в виде завалов из деревьев, рвов и других невзрывных заграждений на пути следования колоны мотострелкового батальона.
Специалистами инженерного подразделения были проведены работы по установке мишеней имитирующих стрелков, пулеметные расчеты, легкобронированную технику и беспилотные летательные аппараты.
Батальонно-тактическое учение пройдёт на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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