11.09.2020 (17:17)

Корвет «Бойкий» Балтийского флота выполнил электронные ракетные пуски в Балтийском море

В ходе планового учения в морских полигонах Балтийского флота экипаж корвета «Бойкий» выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим надводные корабли противника, с применением противокорабельного ракетного комплекса «Уран».

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены.

Завершающим этапом выхода в море для корвета стало корабельное учение по борьбе за живучесть корабля на ходу, радиационной, химической и биологической защите, а также противовоздушной обороне корабля на незащищенном рейде.

Справочно:

Противокорабельная крылатая ракета «Уран» предназначена для поражения быстроходных морских надводных кораблей, действующих самостоятельно или в составе конвоев и десантных отрядов днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.

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