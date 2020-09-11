11.09.2020 (17:12)

Связисты ЦВО отработали создание различных каналов связи на учении в Самарской области

Связисты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали создание различных каналов связи на учении в Самарской области.

По замыслу практических действий, специалисты связи выдвинулись в указанные районы, где с помощью автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 организовали систему управления подразделениями при проведении армейской операции. Создав единую локальную сеть, связисты обеспечили управление соединениями и частями по различным каналам связи.

Также военнослужащие при выполнении специальных задач применяли радиостанции средней мощности, станции космической, спутниковой связи и цифровые радиорелейные станции.

В учении, которое прошло на Рощинском полигоне, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

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