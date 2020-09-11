11.09.2020 (17:20)

Авиация, задействованная в тренировке дежурных сил ПВО СНГ, вернулась на аэродромы базирования

Авиация, задействованная в тренировке с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, вернулась на аэродромы постоянного базирования.

В тренировке объединенной системы ПВО государств-участников СНГ приняли участие 14 авиационных полков ВКС России на самолетах МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, МиГ-31 и соединение дальней авиации на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-22М3. Были задействованы аэродромы Хотилово, Курск, Бесовец, Энгельс, Большое Савино, Толмачево и др. Также привлекалась авиация российских авиационных баз в Киргизии и Армении.

В ходе учения экипажи четырех самолетов МиГ-31 ВКС России и Сил воздушной обороны Казахстана отработали вопросы действия дежурных по ПВО сил и средств по сверхзвуковым и стратосферным целям.

Взаимный маневр выполнили экипажи самолетов МиГ-29 ВВС и войск ПВО Белоруссии и Су-30СМ ВКС России с аэродромов Барановичи (Республика Беларусь) и Курск (Российская Федерация).

Экипажи самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-30СМ отработали вопросы пресечения нарушения государственной границы и действия по пресечению угона воздушного судна.

Для наращивания радиолокационного поля был задействован самолет А-50, который выполнял задачу с аэродрома Толмачево.

В ходе тренировки отработано более 20 различных вопросов, направленных на укрепление воздушных рубежей стран СНГ. В тренировке приняли участие семь государств Содружества: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В тренировке было задействовано более 60 самолетов и вертолетов (МиГ-29, МиГ-31, Су-30СМ, Су-27, Су-25, Су-34, Су-24, Ту-160, Ту-22М3, А-50).

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