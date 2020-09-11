11.09.2020 (16:40)

Подразделения РТВ стран СНГ осуществляют дежурство по графику боевыми расчетами в ходе тренировки ПВО СНГ

В рамках проводимой тренировки по управлению дежурными по ПВО силами объединенной системы (ОС) ПВО государств-участников СНГ при выполнении ими задач боевого дежурства подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан осуществляют дежурство по графику боевыми расчетами.

При обнаружении радиотехническими подразделениями контрольных целей, которые имитируют стратегические бомбардировщики дальней и истребительной авиации, для устойчивого сопровождения, выдачи информации огневым средствам поражения, а также наведения истребителей перехватчиков на цели дополнительно были включены радиолокационные роты и радиотехнические батальоны.

Информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений, оснащенных современными станциями «Каста 2-2», «Небо-М», «Подлёт» и комплексами средств автоматизации «Фундамент», по каналам связи за сотые доли секунды поступает в Центр управления Воздушно-космических сил для оперативного принятия решения на применение огневых средств поражения.

По целеуказаниям с командных пунктов, пунктов наведения авиации и самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50, истребители МиГ-31, МиГ-29, С-30СМ и Су-27 осуществили более 50 наведений по самолетам-нарушителям.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С» ВКС, объединений ВВС и ПВО военных округов Вооруженных Сил России, а также зенитных ракетных комплексов вооруженных сил государств-участников ОС ПВО СНГ провели около 100 условных воздействий по воздушным целям, осуществив условные пуски около 200 зенитных управляемых ракет по контрольным целям.

За время проведения тренировки подразделения радиотехнических войск осуществили проводку более 3000 воздушных судов, зенитными ракетными дивизионами условно «обстреляны» около 100 контрольных целей, а боевая авиация поднималась в воздух более 100 раз для принуждения к посадке, предотвращения угона воздушных судов и действий по самолетам-нарушителям.

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