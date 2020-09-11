11.09.2020 (16:32)

Главнокомандующий ВКС провел брифинг для военных атташе иностранных государств

Сегодня главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин провел брифинг для военных атташе иностранных государств.

В своем выступлении он отметил, что Воздушно-космические силы России непрерывно отслеживают уровень военной активности США и их союзников по НАТО в воздушном пространстве вблизи наших границ.

В последнее время государства Североатлантического союза существенно повысили интенсивность применения разведывательной авиации. По сравнению с прошлым годом количество таких полетов в августе возросло более чем на 30 процентов.

Во всех случаях средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолеты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры для недопущения нарушения российской границы.

Только в августе этого года авиация ВКС России 27 раз поднималась на их перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.

«Ранее, – отметил главнокомандующий ВКС, – мы фиксировали в основном действия самолетов-разведчиков, но в последнее время возросло количество полетов боевой авиации».

Так, 21 августа текущего года по военно-дипломатическим каналам было получено уведомление США о планируемой переброске группы стратегических бомбардировщиков B-52 на территорию Англии «для участия в учебных действиях совместно с союзниками в Европе» с заявленной продолжительностью – две недели.

Информация носила общий характер без указания конкретных сроков выполнения полетов. Также было заявлено, что ВВС США будут отрабатывать задачи стратегической стабильности и демонстрации возможностей ядерных сил для сдерживания потенциального агрессора от атаки на США и их союзников.

Отработку эпизодов совместного применения сил и средств НАТО планировалось выполнять вблизи границ Российской Федерации.

28 августа по плану объединенного стратегического командования вооруженных сил США проведено специальное показное учебно-боевое мероприятие под условным наименованием «Эллайд скай – 2020». На данном мероприятии отрабатывались вопросы совместного применения стратегической бомбардировочной авиации и самолетов боевой авиации ВВС стран НАТО.

При этом четыре B-52 с передовой авиабазы Фэрфорд совершили одиночные полеты над территориями 28 европейских стран-членов НАТО.

В ходе этих полетов экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии.

Одновременно два B-52, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады.

Истребительное прикрытие бомбардировщиков обеспечивали порядка 40 самолетов тактической авиации из состава национальных ВВС 12-ти стран НАТО.

Деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе была своевременно вскрыта и отслеживалась радиолокационными средствами радиотехнических подразделений Воздушно-космических сил.

С целью недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации и визуального обнаружения воздушных целей над акваториями Черного и Балтийского морей на перехват были подняты четыре истребителя Су-27, которые идентифицировали стратегические бомбардировщики и осуществили их патрульное сопровождение по маршрутам полета.

31 августа в рамках выполнения учебно-боевых полетов с передовых авиабаз в Европе три B-52 с авиационной базы Фэрфорд совершили полет над территорией Нидерландов, Германии, Польши, стран Балтии в район эстонского полигона «Тапа» и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

«По нашей оценке, – заявил генерал-полковник Сергей Суровикин, – в ходе этого мероприятия экипажи B-52 отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны».

Самолеты B-52 по маршруту полета устойчиво отслеживались радиолокационными подразделениями Балтийского флота, а также 6-й армии ВВС и ПВО.

Для воспрещения нарушения российского воздушного пространства, перехвата и патрульного сопровождения американских бомбардировщиков в воздух поднимались два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота.

4 сентября по плану объединенного стратегического командования ВС США отработаны варианты применения стратегической бомбардировочной авиации вблизи юго-западных границ Российской Федерации.

Три B-52, действуя с авиационной базы Фэрфорд, совершили полет в район боевого применения над западной частью Азовского моря. При этом маршрут пролегал над территорией Нидерландов, Германии, Польши и Украины. Минимальное приближение к российской государственной границе составило 30 км.

В ходе полета экипажи бомбардировщиков выполнили выход на рубеж условного пуска крылатых ракет воздушного базирования. «По нашей оценке, – отметил главком ВКС, – в качестве целей рассматривались объекты, расположенные на территории Южного военного округа».

Кроме того, отрабатывались задачи взаимодействия B-52 с самолетами F-16C ВВС Польши, а также Су-27 и МиГ-29 воздушных сил Украины.

Действия стратегических бомбардировщиков американцы и англичане обеспечивали проведением беспрецедентной разведывательной операции над акваторией Черного моря.

В воздухе одновременно находилось пять самолетов-разведчиков и один стратегический беспилотный разведывательный аппарат. Их минимальное приближение к российской границе составило 15 км, а разведка территории России велась на глубину до 600 км.

В рамках выполнения задач по прикрытию воздушной границы Российской Федерации в зоны дежурства над акваторией Азовского моря и северной части полуострова Крым были подняты восемь самолетов из состава дежурных сил – четыре Су-30СМ и четыре Су-27.

В целом самолеты бомбардировочной авиации США с 28 августа по 4 сентября текущего года совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями.

На текущей неделе 7 и 8 сентября мы также фиксировали вылеты B-52 с авиабазы Фэрфорд в южные и северные регионы Европы.

Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия.

Обнаружение B-52 осуществлялось загоризонтной РЛС на максимальной дальности, что позволяло оперативно нацеливать истребители из состава дежурных по ПВО сил – Су-30СМ и Су-27 для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации.

Все задачи выполнены летчиками ВКС России на высоком профессиональном уровне. Кратковременные попытки приближения B-52 к нашим границам своевременно блокировались российскими истребителями. Авиационных инцидентов не допущено.

Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер.

В воздушном пространстве государственная граница не так четко выражена, как на земле. Боевой самолет, совершающий маневры вблизи нее, учитывая скорости современных летательных аппаратов, за считанные минуты может оказаться на сопредельной территории. Это способно привести к возникновению серьезного инцидента. Наряду с применением истребительной авиации, по всем воздушным объектам, приближающимся к нашей границе, работают средства радиолокационного обнаружения ВКС и зенитно-ракетные комплексы, которые переводятся в соответствующие степени боевой готовности.

Действия ВВС США и НАТО в корне противоречат заявлениям официальных лиц альянса о стремлении к недопущению инцидентов в ходе мероприятий боевой подготовки. Их удается избегать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки летчиков ВКС России.

Также отмечу, что полеты любой боевой авиации над территорией Украины не способствуют разрядке напряженности в регионе.

Мы не заинтересованы в нагнетании обстановки, поэтому большинство мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил проводится в глубине страны. Настроены на конструктивное взаимодействие по созданию условий для безопасной деятельности в воздушном пространстве и предотвращения инцидентов.

Воздушно-космическими силами будет продолжено отслеживание обстановки у российских границ для своевременного принятия мер, обеспечивающих безопасность Российской Федерации. «Все необходимые для этого силы и средства у нас имеются», – добавил главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин.

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