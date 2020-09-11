11.09.2020 (16:25)

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» выполнил минные постановки в морском полигоне Балтийского флота

В рамках планового выхода в море экипаж малого десантного корабля на воздушной подушке (МДКПВ) «Мордовия» выполнил задачи по минным постановкам в морском полигоне Балтийского флота.

Экипаж корабля осуществил постановку оборонительного противолодочного минного заграждения в заданном районе, поставив учебные донные мины.

Боевое упражнение по минной постановке было отработано в рамках сдачи экипажем элементов курсовой задачи К-2.

Кроме минирования акватории, экипаж МДКПВ отработал защиту от оружия массового поражения на переходе морем. Основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки корвета при условном попадании в область радиационного загрязнения.

Поставленные МДКВП мины далее были успешно обезврежены базовым тральщиком «Леонид Соболев» Балтийского флота.

«Мордовия» и однотипный с ним МДКВП «Евгений Кочешков» стоят на вооружении Балтийского флота и являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке.

Справочно:

МДКВП «Евгений Кочешков» проекта 12322 «Зубр» предназначен для приёма, перевозки и высадки на оборудованное или необорудованное побережье морского десанта с боевой техникой, а также огневой поддержки десантируемых войск.

Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки корабль может передвигаться по земле, преодолевая небольшие препятствия (рвы, траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП проекта «Зубр» доступно для высадки десанта до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира.

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