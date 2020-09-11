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11.09.2020 (16:19)

Подразделения Народно-освободительной армии Китая прибыли в Астраханскую область для участия в СКШУ «Кавказ-2020»

Два военно-транспортных самолета Y-20 Военно-воздушных сил КНР с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая прибыли в Астраханскую область для участия в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020».

В составе прибывшего в Российскую Федерацию подразделения около 100 военнослужащих и военная техника армии Китая. Ранее на военном аэродроме в Астраханской области встретили передовую группу офицеров КНР.

Все прибывшие военнослужащие при вылете из Китая прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. На аэродроме прибытия все иностранные гости проходят обязательную термометрию, российские военные медики также осуществляют контроль ношения индивидуальных средств защиты и соблюдения профилактических мер.

СКШУ «Кавказ-2020» пройдет на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кавказ-2020 , Соревнования
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