11.09.2020 (15:40)

Учение по управлению огнём артиллерии состоялось на российской военной базе в Таджикистане

Учение по стрельбе и управлению огнём артиллерии состоялось с командирами мотострелковых подразделений 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

Командиры батальонов и рот во взаимодействии с разведывательными группами отработали задачи по обнаружению и классификации замаскированных целей условного противника. Поражение мишеней отработали расчёты самоходных гаубиц «Гвоздика» и буксируемых минометов «Сани» с использованием средств радиолокационной и артиллерийской разведки, что позволило создать разведывательно-огневой комплекс. Корректировку огня и поражение целей вели комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Помимо этого, артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций и совершению противоогневых маневров.

Двухдневное учение с привлечением более 500 военнослужащих проводилось как в дневное, так и в ночное время суток на горном полигоне Самбули.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице