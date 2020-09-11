11.09.2020 (15:40)
В Крыму авиация ЧФ и ЮВО выполнила практическое бомбометание
В Крыму проведено учение по взлёту самолётов Морской авиации Черноморского флота (ЧФ) и армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) с запасных аэродромов с последующим выполнением практического бомбометания по морским и береговым целям.
Мероприятие прошло в соответствие с планом учения по управлению авиацией и ПВО под руководством штаба Южного военного округа.
В ходе учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ совместно со штурмовиками Су-25СМ ЮВО нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270.
В соответствии с замыслом учения, лётчики выполнили нормативы по экстренному вылету с оперативных аэродромов и успешно нанесли бомбовые удары по наземным целям и по морским щитам-мишеням в море.
Береговые цели имитировали командный пункт, а морские – десантный отряд кораблей условного противника.
Всего в ходе учебно-боевого задания было израсходовано более 20 авиабомб.
Для выполнения поставленной задачи по нанесению бомбовых ударов самолёты взлетали с запасных аэродромов, расположенных на территории полуострова, куда они ранее совершили перелёт в ходе массового перебазирования авиации.
Всего в учении было задействовано более 25 самолётов. Лётчики уложились в заданные нормативы и продемонстрировали высокий уровень лётной подготовки.