11.09.2020 (15:36)

Десантники из Иванова и Костромы провели боевые стрельбы взводов

На полигоне Песочное Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Ярославской области полным ходом идут мероприятия боевой подготовки, которые не останавливаются ни на один день.

Под руководством командиров парашютно-десантных батальонов было проведено учебно-методическое занятие с командирами рот, взводов и их заместителями по организации и проведению боевых стрельб подразделений.

В рамках занятия особое внимание уделялось отработке вопросов подготовки личного состава парашютно-десантного взвода к практическому выполнению упражнений контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия, руководства личным составом подразделения в условиях, приближенных к боевым, и принятия решения по поступающим вводным в сложной быстроменяющейся обстановке, а также ведения позиционной и маневренной обороны и наступления, где отдельно отрабатывались вопросы удержания боевого порядка во время боя в наступлении на боевых машинах.

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав подразделений под прикрытием боевых машин десанта БМД-2 вел огонь с ходу по появляющимся целям из штатного оружия с последующим захватом позиций условного противника и удержанием заданного рубежа до прибытия основных сил.

«Для механиков-водителей, прибывшим летом после обучения в 242-м учебном центре (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск), занятие стало первым в после прибытия в соединение, в ходе которого они получили колоссальный практический опыт и показали свои высокие навыки владения боевой техникой», — отметил заместитель командира парашютно-десантной роты гвардии старший лейтенант Евгений Клинов.

Максимальная слаженность подразделений позволила показать отличные результаты.

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