11.09.2020 (15:34)

Военнослужащие ЦВО отразили нападение превосходящих сил условного противника на учении в Туве

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, отразили наступление превосходящих сил условного противника в ходе батальонного тактического учения.

По замыслу мероприятия, противник вел наступление в зоне ответственности тактической группы. Командиром группы было принято решение об организации маневренной обороны с последовательным отходом на более выгодные позиции.

В режиме реального времени разведывательные подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» передали данные об условном противнике на командный пункт.

Получив информацию по месту расположения, количеству техники и личного состава условного противника, было принято решение о его уничтожении. Личный состав подразделений выдвинулся в назначенный район для занятия огневых позиций.

Расчеты 120-мм самоходных орудий «Нона-СВК» при приближении противника на расстояние в 10 км выполнили стрельбы по целям, имитирующим живую силу и бронетехнику противника. Подразделения условного противника, пытавшиеся пройти с фланга, были уничтожены огневыми группами на бронеавтомобилях «Тигр», которые открыли огонь по неприятелю из штатного оружия и крупнокалиберных пулеметов «Корд».

В результате слаженных действий наступление было сорвано, и военнослужащие мотострелкового соединения перешли в контрнаступление.

Корректирование огня и контроль поражения целей обеспечивали расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники.

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