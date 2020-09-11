11.09.2020 (15:31)
В трех регионах Приволжского федерального округа прошли учения с привлечением более 4 тыс. военнослужащих
В трех регионах Приволжского федерального округа прошли учения с привлечением более 4 тысяч военнослужащих и более 1,2 тыс. единиц военной техники.
На полигоне в Оренбургской области мотострелковая бригада 2-й гвардейской общевойсковой армии провела учение с боевой стрельбой по манёвренной обороне. В Республике Башкортостан завершилось специальное учение инженерной бригады Центрального военного округа, в ходе которого отрабатывались задачи по разминированию территорий, созданию фортификационных позиций, добыче и очистке воды, полевому электрообеспечению войск. В Саратовской области войска радиационной, химической и биологической защиты отработали аэрозольную маскировку воинских эшелонов на марше.
Практические действия проходили в течение трех дней.