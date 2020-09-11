11.09.2020 (15:16)

Командование Академии Генштаба отметило спортивные достижения научных и учебных подразделений

Командование Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации подвело итоги спортивно-массовой работы в 2019-2020 учебном году.

В межкафедральной спартакиаде первое общекомандное место с большим отрывом завоевала кафедра государственного управления и национальной безопасности, коллектив которой выиграл соревнования по плаванию, волейболу, силовой гимнастике и настольному теннису. Второе и третье места заняли кафедры военного управления и разведки.

В общекомандном зачете чемпионата академии победил второй курс факультета национальной безопасности и обороны государства.

Также по итогам года руководство вуза поощрило за высокие достижения в спортивно-массовой работе 16 генералов и офицеров.

Спортивно-массовая работа в вузе проводится в соответствии с планом, утвержденным приказом начальника академии. Ежегодно специалисты по физической подготовке проводит спартакиаду среди кафедр, спортивных коллективов и учебных групп основного факультета, а также чемпионаты, кубки академии и массовые спортивные мероприятия.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, руководящий состав федеральных органов исполнительной власти, а также ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства.

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