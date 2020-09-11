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11.09.2020 (14:55)

Истребители выполнили 25 вылетов на перехват воздушных целей в ходе тренировки ПВО СНГ

В рамках проводимой тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ экипажи дежурных по ПВО самолетов Су-27,
Су-30СМ, МиГ-31, МиГ-29 поднимались в воздух для перехвата самолетов-нарушителей государственной границы 25 раз.

Истребители Су-27, Су-30СМ, МиГ-29, истребители-перехватчики МиГ-31 ВКС России, ВВС и Войск ПВО Республики Беларусь и Сил воздушной обороны Республики Казахстан несут боевое дежурство по противовоздушной обороне на своих аэродромах в 10-ти минутной готовности к вылету.

После получения сигнала об обнаружении неопознанных воздушных судов, нарушивших государственную границу с республиками Беларусь и Казахстан, указанные самолеты взяли курс к государственной границе, где произвели воздушную разведку, обнаружили самолеты-нарушители и осуществили их условное уничтожение.

Наведение истребителей на цель осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50, который выполнял радиолокационную разведку в воздухе, в Республики Казахстан наводил экипажи самолетов-перехватчиков на цели и выдавал информацию на наземные командные пункты. Взлеты и обнаружения самолетов-нарушителей экипажи истребителей Су-27, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31 произвели в максимально короткие сроки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , Авиация , Самолеты , ВВС
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