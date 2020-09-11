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11.09.2020 (14:43)

Командующий ЦВО проверил готовность праздничной площадки Дня танкиста в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин проверил готовность объектов праздничных мероприятий в честь Дня танкиста в Екатеринбурге на полигоне Свердловский.

Проверив готовность полевых объектов видов и родов войск, развернутых на полигоне, а также статической экспозиции, командующий понаблюдал за генеральной репетицией динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с участием танковых, мотострелковых, инженерно-саперных и разведывательных подразделений, а также самолетов и вертолетов авиационных частей ЦВО.

Ранее генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что День танкиста в Екатеринбурге пройдет в формате масштабной военно-патриотической акции, который смогут посетить все желающие.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.

Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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