11.09.2020 (14:43)
Командующий ЦВО проверил готовность праздничной площадки Дня танкиста в Екатеринбурге
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин проверил готовность объектов праздничных мероприятий в честь Дня танкиста в Екатеринбурге на полигоне Свердловский.
Проверив готовность полевых объектов видов и родов войск, развернутых на полигоне, а также статической экспозиции, командующий понаблюдал за генеральной репетицией динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с участием танковых, мотострелковых, инженерно-саперных и разведывательных подразделений, а также самолетов и вертолетов авиационных частей ЦВО.
Ранее генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что День танкиста в Екатеринбурге пройдет в формате масштабной военно-патриотической акции, который смогут посетить все желающие.
День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.
Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.