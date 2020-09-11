11.09.2020 (14:30)

В Екатеринбурге пройдет масштабная военно-патриотическая акция, посвященная Дню танкиста

В рамках военно-патриотической акции в честь Дня танкиста в Екатеринбурге военнослужащие ЦВО развернули выставку из более чем 150 современных и исторических образцов вооружения и военной техники.

Так, на площадке статического показа впервые будет представлен танк Т-14 «Армата» и современные модификации танков Т-72Б3М, Т-80БВМ, в том числе в арктическом камуфляже.

Экспозиция исторических боевых машин будет представлена самоходным истребителем танков СУ-100 и Т-44, ставшим последним советским серийным танком, произведенным во время войны.

Кроме того, гости праздника смогут увидеть советский легкий бронетранспортер БТР-40, оригинальный образец разведывательного бронеавтомобиля БА-64, танки Т-62 и легкий плавающий танк ПТ-76.

Также для посетителей праздника на полигоне развернули специальный медицинский модуль, где военные врачи бесплатно проведут диагностические мероприятия: УЗИ, флюорографию, проверку артериального давления.

По специально подготовленной трассе на полигоне Свердловский каждый желающий может прокатиться в бронеавтомобилях «Тайфун-К», «Тигр», а также в бронетранспортере БТР-82АМ.

Для гостей праздника состоится динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники с участием танковых, мотострелковых, инженерно-саперных и разведывательных подразделений, а также самолетов и вертолетов авиационных частей ЦВО.

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