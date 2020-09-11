11.09.2020 (14:09)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг о подготовке и проведении СКШУ «Кавказ-2020»

Сегодня заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе, на котором проинформировал их о подготовке и проведении стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Замглавы военного ведомства сообщил, что в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020 год в третьей декаде сентября планируется провести СКШУ «Кавказ-2020». Данное мероприятие является завершающим этапом подготовки в 2020 году Южного военного округа и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

«Такие учения проводятся в соответствии с существующей системой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации. Она предусматривает цикличность проведения учений с войсками каждого военного округа один раз в четыре года. Предыдущее подобное стратегическое учение на территории Южного военного округа состоялось в 2016 году», — отметил Александр Фомин.

Помимо этого, крупномасштабные учения и маневры также проводились на территориях Западного и Восточного военных округов в 2017 и 2018 годах соответственно, в Центральном военном округе — в прошлом году. В этом году — вновь очередь Южного военного округа.

Учение «Кавказ-2020» планируется провести с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова в два этапа.

На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной для учения условной военно-политической обстановки.

Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц учения в ходе борьбы с международным терроризмом, поддерживаемым вооруженными силами условного государства-противника по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления подразделениями многонациональной группировки войск в ходе ведения совместных боевых действий.

Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и противовоздушной обороны, сил Черноморского флота, Каспийской флотилии при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий по разгрому противостоящего условного противника.

«К участию в учении привлекаются органы военного управления, войска и силы Южного военного округа, часть органов военного управления, войск и сил Западного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации», — сообщил замминистра обороны.

Александр Фомин также добавил, что для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран.

«Практический этап подготовки к учению был начат в марте 2020 года, когда в Москве состоялась серия штабных переговоров с военными делегациями государств-участников учения», — сообщил замглавы российского военного ведомства.

Он также напомнил, что в июле была проведена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Основная цель проверки, которая проводилась в рамках подготовки к учению «Кавказ-2020», — оценка способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность на юго-западе страны.

Кроме того, в августе состоялись штабные переговоры с делегациями иностранных государств, привлекаемых на учение, по вопросам его подготовки и с целью совместной рекогносцировки района завершающего этапа практических действий войск на полигоне Капустин Яр (Астраханская область).

Также в августе проведена серия учений по различным видам обеспечения действий войск.

«Информация о ходе подготовки к крупным учениям и маневрам регулярно размещается на сайте Министерства обороны Российской Федерации, распространяется российскими и зарубежными информационными агентствами», — подчеркнул заместитель Министра обороны.

Александр Фомин также сообщил, что для практических действий войск будут задействованы: полигоны Капустин Яр, Ашулук, Прудбой, Аданак, Раевский, наземные авиационные полигоны Арзгирский и Копанской.

Помимо этого, в акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием боевых кораблей военно-морских сил иностранных государств, в частности, Исламской Республики Иран. Прорабатывается вопрос участия кораблей Военно-морских сил Азербайджанской Республики.

Всего к участию в учении планируется привлечь около 80 тыс. человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения противовоздушной обороны, Военно-Морского Флота, Росгвардии и МЧС).

При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей на учении под единым оперативным командованием, подпадающего под действие Венского документа 2011 года, составит до 12,9 тыс. военнослужащих.

Кроме того, на учении будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Таким образом, численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, количество планируемых самолетовылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года.

«Вместе с тем, стремясь к максимальной транспарентности, мы в инициативном порядке пригласили для посещения заключительного этапа СКШУ «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) руководителей оборонных ведомств ряда зарубежных государств, а также представителей военно-дипломатического корпуса», — заявил замглавы российского военного ведомства, подчеркнув, что учение «Кавказ-2020» носит сугубо оборонительный характер.

Александр Фомин добавил, что главная цель мероприятия — обучение войск ведению боевых действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации и государств-партнеров.

Заместитель Министр обороны также отметил, что розыгрыши практических действий войск проводятся на территории Российской Федерации, а при разработке замысла учения подразумевался условный противник, не имеющий отношения ни к какому конкретному государству.

«Изложенные подходы соответствуют соблюдению принципа максимальной открытости и не затрагивают межгосударственных отношений с нашими зарубежными партнерами», — заключил замглавы военного ведомства.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице