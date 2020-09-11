11.09.2020 (12:52)

В тренировке ПВО СНГ задействован самолет радиолокационного дозора и наведения А-50

Сегодня для участия в тренировке с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ на оперативный аэродром Центрального военного округа осуществил перелет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

После дозаправки топливом самолет А-50 вылетел для наращивания радиолокационного поля в зону дежурства в воздухе, где экипаж выполнил задачи по наведению российских истребителей Су-27, МиГ-29, казахских истребителей Су-27 и МиГ-29, МиГ-31 на перехват сверхзвуковых и стратосферных целей, имитируемых поднятыми с российских военных аэродромов самолетами МиГ-31.

Самолет РЛДН А-50 находился в воздухе более 5 часов на высотах от 9000 до 10000 метров и осуществил более 10 наведений истребителей на цели.

В проверке боевой готовности дежурных по ПВО сил, которая проходит сегодня, принимают участие подразделения авиации, радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

В ходе тренировки отрабатываются действия органов управления взаимодействующих сторон при применении ими дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям государственных границ государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

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